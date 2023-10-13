В Малайзии 15 тысяч человек вышли на митинг в поддержку Палестины

В Куала-Лумпуре не менее 15 тысяч человек вышли на митинг в поддержку Палестины, пишет South China Morning Post.

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Участники митинга собрались после пятничной молитвы вокруг центральной мечети города, чтобы поддержать жителей Палестины. Они шли с палестинскими флагами и скандировали лозунги. Также сообщается, что в знак протеста был сожжен флаг Израиля.

Отмечается, что одним из участников митинга был экс-премьер Малайзии Мухиддин Яссин.

Ранее днем госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с главой Палестины Аббасом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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