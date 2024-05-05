Алейник: Литва финансирует подготовку боевиков для свержения власти в Белоруссии
Вильнус финансирует подготовку боевиков для свержения власти в Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел страны Сергея Алейника.
По его словам, в Минске узнали эту информацию, в том числе, по дипломатическим каналам. Алейник считает, что эти данные свидетельствуют о том, что Вильнюс не просто попустительствует, но фактически поддерживает и финансирует подготовку околовоенных формирований.
Ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович рассказал, что у спецслужб страны есть информация о подготовке диверсионно-разведывательных групп в соседних странах, в том числе на Украине, в Польше и государствах Прибалтики. Об этом сообщал RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru