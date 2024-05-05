Российские войска полностью освободили Очеретино в ДНР

Подразделения группировки «Центр» Вооруженных сил России взяли под полный контроль населенный пункт Очеретино в Донецкой республике, сообщило Министерство обороны РФ.

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По информации ведомства, российские силы нанесли поражение подразделениям 24-й и 115-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Архангельское и Новгородское ДНР.

За минувшие сутки отражено восемь контратак противника. Активные боевые действия также велись в районах населенных пунктов Семеновка, Новокалиново, Соловьево и Нетайлово Донецкой республики.

Российские силы 2 мая освободили село Бердычи. Украинские войска потеряли около 930 человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Дмитрий Ягодкин
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