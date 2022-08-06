Эрдоган предложил Путину встретиться с Зеленским в Турции

«Несмотря на трудности на местах, я также твердо убежден в том, что украинский кризис будет урегулирован за столом переговоров. Я еще раз напомнил господину Путину, что мы можем провести его встречу с господином Зеленским», — отметил президент Турции.

Также Эрдоган заявил о намерении развивать диалог с «черноморским соседом, Россией, во всех областях, чтобы внести свой вклад в региональный и глобальный мир. Он выразил желание, чтобы встречи лидеров в Сочи стали полезными для Турции и России и Черноморского региона в целом, пишет Газета.ru.

Накануне президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган договорились о переходе на частичную оплату поставок российского газа в рублях. Об этом рассказал вице-премьер РФ Александр Новак.

