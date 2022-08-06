Путин и Эрдоган договорились о частичной оплате российского газа в рублях
Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган договорились о переходе на частичную оплату поставок российского газа в рублях. Об этом рассказал вице-премьер РФ Александр Новак.
В пятницу лидеры двух стран провели переговоры в Сочи, встреча длилась более четырех часов.
«Обсуждались поставки газа в Турецкую Республику, которые в достаточно большом объеме поставляются: 26 миллиардов кубометров ежегодно», — цитирует «Интерфакс» замглавы правительства.
Новак пояснил, что речь идет о постепенном переходе на выплаты за топливо в рублях и лирах. На первом этапе в качестве платежного средства выступит российская валюта.
«Это действительно новый этап, который открывает новые возможности, в том числе для развития наших денежно-финансовых отношений», — добавил вице-премьер.
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