В Сочи завершились переговоры глав России и Турции

О том, что пресс-конференции по итогам беседы Путина с Эрдоганом не будет было известно заранее. Как пояснили в Кремле, это связано с жестким графиком турецкого гостя.

Известно, что лидеры договорились о частичной оплате в рублях за российский газ, поступающий в Турцию.

Ранее Путин назвал «Турецкий поток» важнейшей газовой артерией в Европу.



