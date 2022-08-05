В Сочи завершились переговоры глав России и Турции

Завершилась встреча глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Таипа Эрдогана в Сочи, сообщает ТАСС.

Переговоры лидеров прошли в закрытом режиме в Зеленом зале корпуса «Империал» санатория «Русь».

Они продолжались более 4 часов. По их итогам президенты приняли совместное заявление.

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О том, что пресс-конференции по итогам беседы Путина с Эрдоганом не будет было известно заранее. Как пояснили в Кремле, это связано с жестким графиком турецкого гостя.

Известно, что лидеры договорились о частичной оплате в рублях за российский газ, поступающий в Турцию.

Ранее Путин назвал «Турецкий поток» важнейшей газовой артерией в Европу.


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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:СочиПереговорыВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
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