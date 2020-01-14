Эрдоган передал Путину эстафету по Ливии

Президент Туреци Реджеп Тайип Эрдоган ожидает, что Владимир Путин предпримет шаги для урегулирования в Ливии. По словам Эрдогана, турецкая сторона со своей стороны сделала в этом направлении всё, что требовалось, теперь усилия должен предпринять президент России.

«Очередь за Путиным», — цитирует лидера Турции агентство Bloomberg. Эрдоган также заявил, что к процессу разрешения конфликта в Ливии нужно подключить двух новых игроков - Тунис и Катар, отмечает Газета.ру.

Кроме того, Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал позицию главы Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара по соглашению о перемирии в Ливии. Оно обсуждалось на переговорах в Москве с участием делегации правительства национального согласия Ливии.