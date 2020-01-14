Эрдоган передал Путину эстафету по Ливии
Президент Туреци Реджеп Тайип Эрдоган ожидает, что Владимир Путин предпримет шаги для урегулирования в Ливии. По словам Эрдогана, турецкая сторона со своей стороны сделала в этом направлении всё, что требовалось, теперь усилия должен предпринять президент России.
«Очередь за Путиным», — цитирует лидера Турции агентство Bloomberg. Эрдоган также заявил, что к процессу разрешения конфликта в Ливии нужно подключить двух новых игроков - Тунис и Катар, отмечает Газета.ру.
Кроме того, Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал позицию главы Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара по соглашению о перемирии в Ливии. Оно обсуждалось на переговорах в Москве с участием делегации правительства национального согласия Ливии.
По словам президента Турции, сначала Хафтар был склонен одобрить договоренность, однако затем отказался и уехал из России ни с чем. Эрдоган назвал такое поведение «бегством», отмечает RT.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров с сожалением констатировал, что Ливия пока не обладает государственностью. По его словам, она была разбомблена НАТО в 2011 году. Как подчеркнул Лавров, сейчас усилия направлены на то, чтобы стороны конфликта в этой стране начали договариваться.
Ряд экспертов считают, что первые шаги в этом направлении уже удалось проделать. Сам факт переговоров в Москве свидетельствует о том, что все стороны заинтересованы в установлении мира в Ливии, прокомментировал ситуацию РИА ФАН военный эксперт и политолог Александр Перенджиев.
Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в эфире НСН рассказал о причинах отказа Хафтара подписать соглашение о перемирии.
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