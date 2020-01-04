Сатановский рассказал, зачем Эрдогану Ливия
Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в беседе с НСН пояснил, почему Эрдоган разрешил турецкому парламенту отправить в Ливию войска.
Командующий «Ливийской национальной армией» (ЛНА) Халиф Хафтар потребовал привести армию в состояние готовности к боевым действиям для противодействия иностранной агрессии, сообщает Al Arabiya.
По словaм Хaфтaрa, aрмия будет реaгировaть нa любое инострaнное вмешaтельство. Он обвинил турецкого президентa Тaйпa Эрдогaнa в попыткaх возродить «осмaнское нaследие» в стрaне. По мнению комaндующего ЛНA, Эрдогaн, рaнее рaзрешивший ввести войскa стрaны в Ливию, отпрaвляет бойцов нa смерть, пишут Известия.
Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в беседе с НСН заявил, что президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана интересует не возрождение османского наследия в Ливии, а энергоресурсы – передел влияния над средиземноморским газовым шельфом.
«Эрдоган проводит, с его точки зрения, необходимую операцию по установлению контроля не более, как над ливийским шельфом. Можно подумать, Эрдогану нужна империя! Нефть Эрдогану нужна! И газ! Передел восточного Средиземноморья с точки зрения использования газового шельфа. Сложившийся альянс Израиля, Греции и Кипра, поддержанный Евросоюзом, оставляет Эрдогана без малейших шансов на местный энергоресурс. Неслучайно турки начали бурение нефти под прикрытием военно-морского флота на шельфе оккупированного ими северного Кипра», - пояснил эксперт.
Востоковед рассказал о силах, противостоящих Турции и поддерживающих власти страны в переделе средиземноморского газового шельфа. Также Евгений Сатановский упомянул и о политической подоплеке военных решений турецкого президента в отношении Ливии.
«Эрдоган заключил соглашение о сотрудничестве в военно-морской сфере с переходным Национальным советом Ливии во главе с Фаизом Сараджем. Это вызвало немедленную крайне жесткую реакцию Евросоюза. Это означает, что Турция со своими кораблями влезет в решение крайне щекотливого вопроса передела газового шельфа – итальянского, шельфа Мальты. Там же рядом греческий Крит. В этом плане Алжир и Тунис поддерживают Эрдогана. Все остальные: Египет, Эмираты, Саудовская Аравия - нет. Америка наладила отношения с Хафтаром, хотя до этого у нее были отношения только с Сараджем. Великобритания и Катар – единственные потенциальные союзники Эрдогана в его ливийской авантюре. Но Британия выходит из Brexit, и ее мнение в Европе никого не интересует.
Поэтому вопрос: кем Эрдоган будет воевать в Ливии, если придет туда? Да, ливийским арабам убивать турок – это святое, прям, старая добрая традиция! И Хафтар этим именно и воспользовался, раздувая скандал! Ну, объявил Хафтар о том, что его люди должны воевать против турок. Как только те появятся. Ну, так у него и без демобилизации перевес военных сил! Но Эрдоган в Ливию войск не вводит. Пока он занимается невероятно интенсивной медийной кампанией. У турок же нет наземной границы с Ливией!
С одной стороны, Эрдоган погорячился, с другой – как он останется без средиземноморского газа? К тому же его популярность у избирателей зависла на 40-50 процентах. Как проскочить? На накале военной истерии? Почему нет? Может и проскочить!» - отметил собеседник НСН.
Ранее Евгений Сатановский в эфире НСН предрек Турции колоссальные потери в случае ввода войск в Ливию.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Путин пообещал заняться проблемой доходов россиян
- Сатановский рассказал, зачем Эрдогану Ливия
- Хафтар объявил о мобилизации для борьбы с агрессией Турции
- Названа причина резкого снижения транзита российского газа через Украину
- WADA назвало размер ежегодного взноса России в 2020 году