Командующий «Ливийской национальной армией» (ЛНА) Халиф Хафтар потребовал привести армию в состояние готовности к боевым действиям для противодействия иностранной агрессии, сообщает Al Arabiya.

По словaм Хaфтaрa, aрмия будет реaгировaть нa любое инострaнное вмешaтельство. Он обвинил турецкого президентa Тaйпa Эрдогaнa в попыткaх возродить «осмaнское нaследие» в стрaне. По мнению комaндующего ЛНA, Эрдогaн, рaнее рaзрешивший ввести войскa стрaны в Ливию, отпрaвляет бойцов нa смерть, пишут Известия.

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в беседе с НСН заявил, что президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана интересует не возрождение османского наследия в Ливии, а энергоресурсы – передел влияния над средиземноморским газовым шельфом.

«Эрдоган проводит, с его точки зрения, необходимую операцию по установлению контроля не более, как над ливийским шельфом. Можно подумать, Эрдогану нужна империя! Нефть Эрдогану нужна! И газ! Передел восточного Средиземноморья с точки зрения использования газового шельфа. Сложившийся альянс Израиля, Греции и Кипра, поддержанный Евросоюзом, оставляет Эрдогана без малейших шансов на местный энергоресурс. Неслучайно турки начали бурение нефти под прикрытием военно-морского флота на шельфе оккупированного ими северного Кипра», - пояснил эксперт.