По данным издания, Финляндия, Литва и Польша начали возводить укрепления, наращивать резервы военнослужащих, закупать танки и беспилотники. Таким образом, они готовятся к тому, что в первые дни любого конфликта им, возможно, придётся сражаться почти в одиночку.

В статье отмечается, что вторгнуться в Финляндию становится все труднее. Польша наращивает свои вооруженные силы, укрепления и оборону через дроны. Страны Балтии работают над тем, чтобы их не оставили сражаться самостоятельно.

«Европа, возможно, еще не готова защищать себя в одиночку. Но на своей восточной границе она уже готовится к тому дню, когда ей, возможно, придется начать», — отмечает газета.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об эскалации по отношению к России со стороны Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

