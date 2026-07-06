СМИ: Восточный фланг НАТО спешно готовится к конфликту с Россией
На фоне потенциальной угрозы со стороны Москвы и сокращения поддержки со стороны США НАТО в спешке укрепляет свой восточный фланг, сообщает Politico со ссылкой на чиновников и военных Финляндии, Литвы и Польши, а также экспертов.
По данным издания, Финляндия, Литва и Польша начали возводить укрепления, наращивать резервы военнослужащих, закупать танки и беспилотники. Таким образом, они готовятся к тому, что в первые дни любого конфликта им, возможно, придётся сражаться почти в одиночку.
В статье отмечается, что вторгнуться в Финляндию становится все труднее. Польша наращивает свои вооруженные силы, укрепления и оборону через дроны. Страны Балтии работают над тем, чтобы их не оставили сражаться самостоятельно.
«Европа, возможно, еще не готова защищать себя в одиночку. Но на своей восточной границе она уже готовится к тому дню, когда ей, возможно, придется начать», — отмечает газета.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об эскалации по отношению к России со стороны Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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