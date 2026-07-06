СМИ: Разведка США помогла Украине определить траектории беспилотников для ударов по РФ

По данным издания, которое ссылается чиновников Украины, также американская сторона содействовала в обходе российских средств ПВО.

Ранее газета заявила, что США предоставили Украине разведданные, которые помогли нанести удары, в том числе по окрестностям Москвы.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что США никогда не скрывали, что передают украинским военным разведывательные данные, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

