СМИ: Разведка США помогла Украине определить траектории беспилотников для ударов по РФ
Разведка США помогла Киеву определить оптимальные траектории беспилотных летательных аппаратов для ударов по России, сообщает Financial Times.
По данным издания, которое ссылается чиновников Украины, также американская сторона содействовала в обходе российских средств ПВО.
Ранее газета заявила, что США предоставили Украине разведданные, которые помогли нанести удары, в том числе по окрестностям Москвы.
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что США никогда не скрывали, что передают украинским военным разведывательные данные, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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