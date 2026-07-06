Бразилия уступила Норвегии, вылетев с ЧМ-2026
6 июля 202603:30
Денис Постольский
Бразилии не удалось пройти в 1/4 финала ЧМ по футболу.
Команда проиграла Норвегии— 2:1. Дубль оформил Эрлинг Холанд. Сократил отставание Неймар, реализовав пенальти на 90+10-й минуте.
В четвертьфинале норвежцы сыграют с победителем пары Мексика — Англия.
Бразилия — пятикратный чемпион мира, Норвегия до этого никогда не проходила дальше 1/8 финала.
Ранее сборная Франции вышла в 1/4 финала ЧМ по футболу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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