Бразилия уступила Норвегии, вылетев с ЧМ-2026

Бразилии не удалось пройти в 1/4 финала ЧМ по футболу.

Матч 1/16 финала ЧМ по футболу-2026 завершился победой Норвегии

Команда проиграла Норвегии— 2:1. Дубль оформил Эрлинг Холанд. Сократил отставание Неймар, реализовав пенальти на 90+10-й минуте.

В четвертьфинале норвежцы сыграют с победителем пары Мексика — Англия.

Бразилия — пятикратный чемпион мира, Норвегия до этого никогда не проходила дальше 1/8 финала.

Ранее сборная Франции вышла в 1/4 финала ЧМ по футболу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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