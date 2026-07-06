ВШЭ: Россиянки теряют в зарплате после рождения первого ребенка

По ее словам, в экономике это явление известно как «штраф за материнство». Доходы могут уменьшаться из-за перерыва в стаже, перехода на неполный рабочий день, отказа от сверхурочных, командировок и ненормированного графика. Размер потерь напрямую зависит от возраста, в котором женщина родила первенца. Если женщина родила до 24 лет, то потери составят около 7%, в 25–29 лет — около 17%, после 30 лет — около 13%.

По словам экспертов, раннее материнство сильнее влияет на образование и старт карьеры, тогда как более позднее позволяет снизить относительные потери — к этому возрасту женщины имеют опыт и устойчивую позицию на рынке труда.

При этом у мужчин после рождения детей доходы, напротив, чаще растут — это явление называют «премией за отцовство». Женщины с высшим образованием чаще откладывают рождение детей на более поздний срок. Однако высокий уровень образования и доходов может, как увеличивать «штраф за материнство», так и уменьшать его.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала россиян рожать как минимум трёх детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

