Эксперты оценили шансы Хафтара и Сарраджа не примирение в Москве

По словам арабиста Марианны Беленькой, переговоры в Москве могут стать первым шагом к перемирию сторон. В беседе с НСН она заявила, что такой прогресс является победой российско-турецкой дипломатии.

«Это очень большие подвижки, что в одном городе в одном месте присутствуют Хафтар и Саррадж. Это впервые с конца февраля. Последняя их встреча была в Абу-Даби зимой еще, до наступления сил Хафтара на Триполи. Это большой шаг вперед. Мы помним, что на прошлой неделе такое же событие планировали в Риме, но Саррадж отказался туда лететь, когда узнал, что премьер-министр Италии встретился с Хафтаром сначала. Поэтому, это большой прогресс. Большой прогресс, что обе стороны согласились на прекращение огня. Это, действительно, такая неожиданная, но победа российско-турецкой дипломатии, по крайней мере на данном этапе. Конечно, речь еще не идет о мире. Речь идет даже не о перемирии, а о прекращении огня, об условиях прекращения огня. В принципе, обе стороны конфликта уже согласились с тем, что огонь должен быть остановлен и официально боевые действия приостановлены с ночи на воскресенье», - объяснила она.

Однако арабист все же призвала не делать пока что никаких выводов о дальнейшем развитии ситуации в Ливии. Она напомнила, что ранее стороны уже приходили к некоторым договоренностям, которые в итоге все равно были нарушены.

«Другое дело, что некоторые столкновения все равно продолжаются. По крайней мере, вчера об этом сообщалось. Договорятся ли они в Москве о каких-то более конкретных условиях пока непонятно. Очень рано судить. Ситуация непростая. Уже несколько раз они уже договаривались, потом все договоренности слетали. Поэтому пока мы не увидим подписанного документа, что это действительно состоялось, что они пусть и не пожали друг другу руки, но подписи с двух сторон поставили, ни о чем говорить не можем. Мы даже не знаем, подпишут ли они оба документ. Пока есть вариант, что будут подписывать документ их представители. Поэтому очень много вопросов», - заключила собеседница НСН.

Ранее командование Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром приветствовало предложение президента РФ Владимира Путина о прекращении огня. Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в эфире НСН заявил, что фактический отказ Хафтара понятен, поскольку в ливийском конфликте у ЛНА заметный перевес.

