Больше ста человек штурмовали дом в Туве по наводке ясновидящей
В Туве больше ста волонтеров и местных жителей штурмовали дом по наводке ясновидящей в поисках пропавших девочек, сообщает Telegram-канал Mash.
Женщина им сообщила, что якобы там находятся дети. 12-летние Айлана и Амина вышли из дома 1 июля и не вернулись. На берегу Енисея нашли выключенные мобильные телефоны детей, а также обувь одной из них.
По словам очевидцев, девочек видели на берегу реки в районе улицы Колхозной. Следствие считает, что несовершеннолетние могли утонуть. Следственный комитет завел уголовное дело по статье об убийстве, прокуратура проводит проверку.
Вечером 5 июля волонтеры штурмовали дом в районе Ближнего Каа-Хема. В чатах появилась информация от якобы ясновидящей, что девочки могут быть там. Женщину завтра опросят правоохранители. В здании провели обыск, но следов пропавших не нашли. Вместе с ним сотрудники правоохранительных органов обошли дома соседей, после чего все разошлись.
Ранее двое воспитанников детского сада в Подмосковье сбежали с территории через ветхий забор и прошли несколько километров, прежде чем их обнаружили, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Восточный фланг НАТО спешно готовится к конфликту с Россией
- Больше ста человек штурмовали дом в Туве по наводке ясновидящей
- Рютте: Мощности ВПК и вербовка солдат — две проблемы НАТО
- СМИ: Разведка США помогла Украине определить траектории беспилотников для ударов по РФ
- ВШЭ: Россиянки теряют в зарплате после рождения первого ребенка
- ФИФА разрешила лучшему бомбардиру сборной США сыграть с Бельгией на ЧМ-2026
- Шесть человек ранены в результате атаки дрона ВСУ в Запорожской области
- Минобороны: Силы ПВО за 12 часов сбили 116 украинских БПЛА
- Фейерверк повредил самолет Delta Air Lines при посадке в Чикаго
- СМИ: В России резко вырос спрос на лошадей