Больше ста человек штурмовали дом в Туве по наводке ясновидящей

В Туве больше ста волонтеров и местных жителей штурмовали дом по наводке ясновидящей в поисках пропавших девочек, сообщает Telegram-канал Mash.

Женщина им сообщила, что якобы там находятся дети. 12-летние Айлана и Амина вышли из дома 1 июля и не вернулись. На берегу Енисея нашли выключенные мобильные телефоны детей, а также обувь одной из них.

По словам очевидцев, девочек видели на берегу реки в районе улицы Колхозной. Следствие считает, что несовершеннолетние могли утонуть. Следственный комитет завел уголовное дело по статье об убийстве, прокуратура проводит проверку.

Вечером 5 июля волонтеры штурмовали дом в районе Ближнего Каа-Хема. В чатах появилась информация от якобы ясновидящей, что девочки могут быть там. Женщину завтра опросят правоохранители. В здании провели обыск, но следов пропавших не нашли. Вместе с ним сотрудники правоохранительных органов обошли дома соседей, после чего все разошлись.

Ранее двое воспитанников детского сада в Подмосковье сбежали с территории через ветхий забор и прошли несколько километров, прежде чем их обнаружили, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

