СМИ: ВС РФ наносят массированный удар по Киеву

В украинской столице прогремели мощные взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Дым поднимается над городом после одного из прилётов по военным складам в Голосеевском районе.

За последние 15 минут было выпущено около 19 ракет. Это «Калибры», «Цирконы», «Искандеры», а также беспилотники «Герань». Несколько прилётов были в районе Киевской ГЭС и Чернигове.

Несколько дней назад Украина также оказалась под массированной атакой ВС РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

