СМИ: ВС РФ наносят массированный удар по Киеву
Вооруженные силы России наносят массированный удар по Киеву, сообщает Telegram-канал Mash.
В украинской столице прогремели мощные взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Дым поднимается над городом после одного из прилётов по военным складам в Голосеевском районе.
За последние 15 минут было выпущено около 19 ракет. Это «Калибры», «Цирконы», «Искандеры», а также беспилотники «Герань». Несколько прилётов были в районе Киевской ГЭС и Чернигове.
Несколько дней назад Украина также оказалась под массированной атакой ВС РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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