СМИ: Трамп превратил НАТО в прибыльный бизнес для США

Американский лидер Дональд Трамп превратил взаимоотношения США и НАТО в бизнес, сообщает Politico.

В Анкаре раскрыли главные темы предстоящего саммита НАТО

По данным издания, глава государства сделал главным критерием отношений с союзниками объемы закупок оружия США и расходы на оборону. Центральной темой встречи на предстоящем в Анкаре (Турция) саммите Североатлантического альянса 7–8 июля станет увеличение военных бюджетов стран Альянса и расширение закупок вооружений у Вашингтона. В Белом доме ожидают от союзников дальнейшего роста расходов на оборону, а также более активного участия в поддержке американского оборонно-промышленного комплекса.

Ранее Трамп заявил, что расходы на НАТО не приносят США выгоды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:СШАДональд ТрампНАТО

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