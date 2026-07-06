Польша рассекретит военную помощь Украине с 2022 года
Варшава рассекретит всю информацию о военной помощи Киеву в 2022–2026 годах, сообщает Gazeta.pl со ссылкой на главы обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша.
По его словам, решение принято после консультаций с премьер-министром Дональдом Туском. Руководитель военного ведомства указал, что процесс передачи вооружений начался при правительстве партии «Право и справедливость» во главе с Мариушем Блащаком, а о каждой поставке информировались действующий и предыдущий президенты Польши.
Косиняк-Камыш указал, что поручил Службе военной контрразведки проверить возможные случаи намеренного раскрытия государственной тайны, так как любые действия, способные нанести ущерб национальной безопасности, будут расследоваться независимо от должностей и иммунитетов.
Ранее в Польше отказались отправлять кредитное оружие Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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