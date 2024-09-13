Песков оценил заявления Эрдогана о необходимости вернуть Крым Украине
Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о необходимости вернуть Крым Украине относится к теме разногласий между Анкарой и Москвой. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Россия продолжает разъяснять турецкой стороне свою позицию и развивать партнёрские отношения.
«Мы надеемся, что со временем это позволит Анкаре лучше понять нас и согласиться с нашими доводами», - заключил представитель Кремля.
Ранее Эрдоган заявил, что возвращение Крыма в состав Украины является требованием международного права, сообщает RT.
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