Песков оценил заявления Эрдогана о необходимости вернуть Крым Украине

Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о необходимости вернуть Крым Украине относится к теме разногласий между Анкарой и Москвой. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Путин заявил, что Хрущев фактически подарил Украине Крым

По его словам, Россия продолжает разъяснять турецкой стороне свою позицию и развивать партнёрские отношения.

«Мы надеемся, что со временем это позволит Анкаре лучше понять нас и согласиться с нашими доводами», - заключил представитель Кремля.

Ранее Эрдоган заявил, что возвращение Крыма в состав Украины является требованием международного права, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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