Зеленский «пересмотрел» свое мнение о месте переговоров с Москвой
Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что для него «не имеет значения место» переговоров с Россией, сообщает «РБК-Украина».
Об этом он заявил во время встречи с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Неважно, где именно поставить точку в войне, — важно, чтобы все искренне были к этому готовы», — сказал лидер Украины. Президент также поблагодарил турецкого коллегу за посредничество в переговорах Киева и Москвы.
Напомним, Владимир Путин и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обсудили различные даты для визита главы российского государства в Турцию, в том числе в конце февраля.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
12,3 млн+156 тыс. / сут.
Умерли
333 тыс.+667 / сут.
Выздоровели
10,4 млн+53 724 / сут.
- Российское посольство напомнило о «пробирке Пауэлла» после заявлений о видеофейке
- Российские системы ПВО С-400 прибыли под Брест на учения
- Вашингтон ввел санкции против граждан Белоруссии
- В США не привели доказательства подготовки РФ провокаций на Украине
- Зеленский «пересмотрел» свое мнение о месте переговоров с Москвой
- Врач призвал не расслабляться из-за лёгкости болезни при «омикрон»-штамме
- Началась переброска дополнительных американских войск в Европу
- В Калининграде грузовик задавил женщину с коляской
- Постпред Чижов указал на последствия переброски американских войск в восточную Европу
- В НАТО прокомментировали «перемещение» ВС РФ в Белоруссию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru