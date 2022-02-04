Зеленский «пересмотрел» свое мнение о месте переговоров с Москвой

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что для него «не имеет значения место» переговоров с Россией, сообщает «РБК-Украина».

Эрдоган ждет Путина в Турции после открытия Олимпиады

Об этом он заявил во время встречи с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Неважно, где именно поставить точку в войне, — важно, чтобы все искренне были к этому готовы», — сказал лидер Украины. Президент также поблагодарил турецкого коллегу за посредничество в переговорах Киева и Москвы.

Напомним, Владимир Путин и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обсудили различные даты для визита главы российского государства в Турцию, в том числе в конце февраля.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский
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