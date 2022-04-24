Эрдоган и Зеленский обсудили ситуацию Украины и переговоры Киева с Москвой

«Президент Эрдоган провел телефонный разговор с... Владимиром Зеленским... Обсуждались последние события... и переговорный процесс», — заявили в канцелярии Турции.

Эрдоган призвал эвакуировать мирное население из украинского Мариуполя. Он заверил в готовности Анкары участвовать в поддержке переговоров между Киевом и Москвой в качестве гаранта безопасности Украины.

Ранее глава делегации России на переговорах с Украиной, помощник президента РФ Владимир Мединский своём Telegram-канале заявил, что действительно провёл нескольких длительных разговоров с главой украинской делегации Давидом Арахамией, сообщает ТАСС.

