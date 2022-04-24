Эрдоган и Зеленский обсудили ситуацию Украины и переговоры Киева с Москвой
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону провел переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Лидеры стран обсудили ситуацию на Украине и переговорный процесс с Москвой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию турецкого главы государства.
«Президент Эрдоган провел телефонный разговор с... Владимиром Зеленским... Обсуждались последние события... и переговорный процесс», — заявили в канцелярии Турции.
Эрдоган призвал эвакуировать мирное население из украинского Мариуполя. Он заверил в готовности Анкары участвовать в поддержке переговоров между Киевом и Москвой в качестве гаранта безопасности Украины.
Ранее глава делегации России на переговорах с Украиной, помощник президента РФ Владимир Мединский своём Telegram-канале заявил, что действительно провёл нескольких длительных разговоров с главой украинской делегации Давидом Арахамией, сообщает ТАСС.
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