Эрдоган и Зеленский обсудили ситуацию Украины и переговоры Киева с Москвой

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону провел переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Лидеры стран обсудили ситуацию на Украине и переговорный процесс с Москвой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию турецкого главы государства.

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«Президент Эрдоган провел телефонный разговор с... Владимиром Зеленским... Обсуждались последние события... и переговорный процесс», — заявили в канцелярии Турции.

Эрдоган призвал эвакуировать мирное население из украинского Мариуполя. Он заверил в готовности Анкары участвовать в поддержке переговоров между Киевом и Москвой в качестве гаранта безопасности Украины.

Ранее глава делегации России на переговорах с Украиной, помощник президента РФ Владимир Мединский своём Telegram-канале заявил, что действительно провёл нескольких длительных разговоров с главой украинской делегации Давидом Арахамией, сообщает ТАСС.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияПереговорыУкраинаВладимир ЗеленскийРеджеп Тайип Эрдоган
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