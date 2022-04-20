МИД Турции: Эрдоган планирует провести переговоры с Путиным

Президент Турции Тайип Эрдоган рассчитывает на телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным в ближайшее время. Об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает ТАСС.

Всего лишь союзник: Эрдоган увел роль переговорщика у Лукашенко

Чавушоглу подчеркнул, что турецкий лидер не прекращает контакт с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Он также предложил главам МИД России и Украины провести встречу в Анталье.

Ранее Эрдоган назвал Турцию единственной страной, способной обеспечить прогресс российско-украинских переговоров.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Владимир ПутинУкраинаТурция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры