МИД Турции: Эрдоган планирует провести переговоры с Путиным
Президент Турции Тайип Эрдоган рассчитывает на телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным в ближайшее время. Об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает ТАСС.
Чавушоглу подчеркнул, что турецкий лидер не прекращает контакт с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Он также предложил главам МИД России и Украины провести встречу в Анталье.
Ранее Эрдоган назвал Турцию единственной страной, способной обеспечить прогресс российско-украинских переговоров.
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