Мединский подтвердил проведение нескольких разговоров с главой делегации Украины
Глава делегации России на переговорах с Украиной, помощник президента РФ Владимир Мединский своём Telegram-канале заявил, что действительно провёл нескольких длительных разговоров с главой украинской делегации Давидом Арахамией, сообщает ТАСС.
«Подтверждаю», - написал он, не став сообщать подробности.
Ранее Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры Москвы и Киева застопорились из-за нежелания украинской стороны реагировать на переданные российские предложения, сообщает RT.
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