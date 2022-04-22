Мединский подтвердил проведение нескольких разговоров с главой делегации Украины

Глава делегации России на переговорах с Украиной, помощник президента РФ Владимир Мединский своём Telegram-канале заявил, что действительно провёл нескольких длительных разговоров с главой украинской делегации Давидом Арахамией, сообщает ТАСС.

Лавров заявил, что Россия не потерпит ультиматумов от Украины

«Подтверждаю», - написал он, не став сообщать подробности.

Ранее Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры Москвы и Киева застопорились из-за нежелания украинской стороны реагировать на переданные российские предложения, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаРоссияВладимир Мединский
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