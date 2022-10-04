СМИ: Турция попросила Москву отсрочить часть платежей за природный газ до 2024 года

По данным агентства, пока не ясно, увенчаются ли эти переговоры между Турцией и Россией успехом. Зависимость Анкары от импорта энергоресурсов усилила давление на национальную валюту и бюджет. Так, турецкая лира обесценилась более чем на 28 процентов по отношению к доллару с начала 2022 года.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсуждал со своим российским коллегой Владимиром Путиным цены на газ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

