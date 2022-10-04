СМИ: Турция попросила Москву отсрочить часть платежей за природный газ до 2024 года

Анкара обратилась к Москве с просьбой отсрочить часть платежей за поставки природного газа до 2024 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Балканские государства попросили Эрдогана обсудить с Путиным поставки газа

По данным агентства, пока не ясно, увенчаются ли эти переговоры между Турцией и Россией успехом. Зависимость Анкары от импорта энергоресурсов усилила давление на национальную валюту и бюджет. Так, турецкая лира обесценилась более чем на 28 процентов по отношению к доллару с начала 2022 года.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсуждал со своим российским коллегой Владимиром Путиным цены на газ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Российский ГазТурция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры