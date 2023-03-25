Эрдоган и Путин обсудили по телефону положение дел на Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил благодарность своему российскому коллеге Владимиру Путину в связи с продлением зерновой сделки. Телефонный разговор между двумя лидерами состоялся в субботу, 25 марта, сообщает канцелярия главы Турции.
«В ходе разговора обсуждались шаги по улучшению отношений между Турцией и Россией и события, связанные с российско-украинской войной. Президент Эрдоган поблагодарил президента России Путина за его позитивную позицию в отношении продления черноморской зерновой инициативы», – цитирует ТАСС официальное сообщение.
Ранее, как сообщала НСН, в Турции заявили о вывозе свыше 12 млн тонн зерновых с Украины.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+12 382 / сут.
Умерли
397 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+12 544 / сут.
- Собянин рассказал, каким будет после реставрации павильон ВДНХ «Радиоэлектроника и связь»
- Олланд раскрыл причины, по которым не удалось предотвратить конфликт на Украине
- Эрдоган и Путин обсудили по телефону положение дел на Украине
- Пригожин собирается построить на Рублевке Центр реабилитации для бойцов ЧВК «Вагнер»
- Контрактники и призывники. В России объяснили необходимость увеличения численности ВС РФ
- Пригожин раскритиковал освещение роли ЧВК «Вагнер» в официальных СМИ
- В Польше призвали ФРГ отправлять Украине больше оружия
- Пригожин пригрозил засудить издание «Фонтанка»
- СМИ: Евросоюз подталкивает Китай к переговорам с Украиной
- СМИ: Артиллерия РФ ударила по скоплению техники ВСУ под Херсоном
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru