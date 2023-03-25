Эрдоган и Путин обсудили по телефону положение дел на Украине

«В ходе разговора обсуждались шаги по улучшению отношений между Турцией и Россией и события, связанные с российско-украинской войной. Президент Эрдоган поблагодарил президента России Путина за его позитивную позицию в отношении продления черноморской зерновой инициативы», – цитирует ТАСС официальное сообщение.



Ранее, как сообщала НСН, в Турции заявили о вывозе свыше 12 млн тонн зерновых с Украины.

