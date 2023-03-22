Минобороны: Шойгу обсудил продление зерновой сделки с турецким коллегой Акаром
В Минобороны РФ подтвердили информацию турецких СМИ о прошедших телефонных переговорах глав военных ведомств России и Турции Сергея Шойгу и Хулуси Акара, сообщает ТАСС.
Как отмечается, в ходе беседы министры обсудили результаты реализации «зерновой сделки», а также ситуацию в Сирии и Нагорном Карабахе.
Кроме того, Шойгу и Акар затронули вопросы российско-турецкого сотрудничества и другие темы, представляющие обоюдный интерес.
Ранее, как сообщала НСН, в Турции заявили о вывозе свыше 12 млн тонн зерновых с Украины.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 001 / сут.
Умерли
397 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+15 130 / сут.
- Reuters: стоимость восстановления Украины оценили в $411 млрд
- Мигранты в России могут получить скидку на НДФЛ
- Зеленский присвоил Харькову почётное звание «Город-герой Украины»
- Кинотеатры в Гонконге отказались показывать фильм «Винни-Пух: Кровь и мёд»
- Ученые США: дневной сон повышает риск деменции и болезни Альцгеймера
- Valve официально представила шутер Counter-Strike 2
- За гомосексуализм будут казнить в Уганде
- В Госдуме предупредили о превращении Украины в выжженное поле после поставок боеприпасов с ураном
- Минобороны: Шойгу обсудил продление зерновой сделки с турецким коллегой Акаром
- Летчик Вавилов рассказал о перехвате американского дрона над Черным морем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru