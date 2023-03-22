Минобороны: Шойгу обсудил продление зерновой сделки с турецким коллегой Акаром

В Минобороны РФ подтвердили информацию турецких СМИ о прошедших телефонных переговорах глав военных ведомств России и Турции Сергея Шойгу и Хулуси Акара, сообщает ТАСС.

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Как отмечается, в ходе беседы министры обсудили результаты реализации «зерновой сделки», а также ситуацию в Сирии и Нагорном Карабахе.

Кроме того, Шойгу и Акар затронули вопросы российско-турецкого сотрудничества и другие темы, представляющие обоюдный интерес.

Ранее, как сообщала НСН, в Турции заявили о вывозе свыше 12 млн тонн зерновых с Украины.

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ФОТО: Минобороны РФ
ТЕГИ:ТурцияПереговорыМинобороны РФСергей Шойгу

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