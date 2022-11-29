Турция сообщила о вывозе свыше 12 млн тонн зерновых с Украины
Более 12 млн тонн продовольствия было вывезено из украинских портов в рамках реализации зерновой сделки. Об этом сообщает Минобороны Турции.
«По состоянию на понедельник из портов Украины вышло 501 судно. Объем вывезенных по зерновому коридору пшеницы, кукурузы, ячменя и другой сельхозпродукции превысил 12 млн тонн», — приводит сообщение ТАСС.
По данным турецкого военного ведомства, более 200 груженных зерновыми судов уже прибыли к местам назначения.
Соглашения об экспорте продовольствия с Украины действуют с 22 июля. В ноябре сделку продлили на очередные 120 дней, напоминает телеканал «360». Договоренности регламентируют порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву портов.
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