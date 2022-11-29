Турция сообщила о вывозе свыше 12 млн тонн зерновых с Украины

«По состоянию на понедельник из портов Украины вышло 501 судно. Объем вывезенных по зерновому коридору пшеницы, кукурузы, ячменя и другой сельхозпродукции превысил 12 млн тонн», — приводит сообщение ТАСС.

По данным турецкого военного ведомства, более 200 груженных зерновыми судов уже прибыли к местам назначения.

Соглашения об экспорте продовольствия с Украины действуют с 22 июля. В ноябре сделку продлили на очередные 120 дней, напоминает телеканал «360». Договоренности регламентируют порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву портов.

