Турция сообщила о вывозе свыше 12 млн тонн зерновых с Украины

Более 12 млн тонн продовольствия было вывезено из украинских портов в рамках реализации зерновой сделки. Об этом сообщает Минобороны Турции.

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«По состоянию на понедельник из портов Украины вышло 501 судно. Объем вывезенных по зерновому коридору пшеницы, кукурузы, ячменя и другой сельхозпродукции превысил 12 млн тонн», — приводит сообщение ТАСС.

По данным турецкого военного ведомства, более 200 груженных зерновыми судов уже прибыли к местам назначения.

Соглашения об экспорте продовольствия с Украины действуют с 22 июля. В ноябре сделку продлили на очередные 120 дней, напоминает телеканал «360». Договоренности регламентируют порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву портов.

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:ЗерноУкраинаТурция
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