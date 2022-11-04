Эрдоган договорился с Путиным о бесплатных поставках зерна нуждающимся странам

«Во время наших переговоров с (президентом России Владимиром – прим. НСН) Путиным мы договорились о бесплатной отправке зерна в нуждающиеся страны. Мы согласны с Путиным, что Африка должна получать выгоду от черноморского зернового коридора. Мы обеспечим, чтобы сухогрузы с зерном доходили до стран, которые в настоящее время страдают от тяжелого продовольственного кризиса и голода», - заявил глава республики.

Эрдоган рассказал и о переговорах с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем по этому вопросу. Турецкий лидер назвал позором попытки Запада преподать уроки гуманности, которые игнорируют страдания голодающей Африки. По словам Эрдогана, он собирается поднять вопрос снабжения стран Африки продовольствием на предстоящем саммите G20 на Бали.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора разъяснил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану причины приостановки российской стороной действия «зерновой сделки» и в очередной раз подтвердил готовность России безвозмездно направить в Африку значительные объёмы зерна и удобрений, сообщает пресс-служба Кремля.



