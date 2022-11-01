Путин заявил Эрдогану о необходимости гарантировать безопасность гумкоридора

Российский лидер указал, что киевский режим использовал созданный гуманитарный коридор для ударов по инфраструктуре и кораблям Черноморского флота РФ в Севастополе.

По его словам, следует провести детальное расследование инцидента, а также после получить от Украины реальные гарантии неукоснительного соблюдения стамбульских договорённостей, после чего можно вернуться к обсуждению вопроса о возобновлении работы в рамках «зерновой сделки».

Также Путин напомнил о невыполнении договорённостей, касающихся разблокировки экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

«За три месяца действия этих договорённостей так и не выполнена задача обеспечения доставки продовольствия в приоритетном порядке наиболее нуждающимся странам», - отмечается в сообщении.

Путин в очередной раз подтвердил готовность России безвозмездно направить в Африку значительные объёмы зерна и удобрений.

Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что западные страны не смогли опровергнуть участия Украины в организации атак на корабли Черноморского флота РФ в Севастополе 29 октября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».