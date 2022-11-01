Путин заявил Эрдогану о необходимости гарантировать безопасность гумкоридора
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора разъяснил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану причины приостановки российской стороной действия «зерновой сделки», сообщает пресс-служба Кремля.
Российский лидер указал, что киевский режим использовал созданный гуманитарный коридор для ударов по инфраструктуре и кораблям Черноморского флота РФ в Севастополе.
По его словам, следует провести детальное расследование инцидента, а также после получить от Украины реальные гарантии неукоснительного соблюдения стамбульских договорённостей, после чего можно вернуться к обсуждению вопроса о возобновлении работы в рамках «зерновой сделки».
Также Путин напомнил о невыполнении договорённостей, касающихся разблокировки экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.
«За три месяца действия этих договорённостей так и не выполнена задача обеспечения доставки продовольствия в приоритетном порядке наиболее нуждающимся странам», - отмечается в сообщении.
Путин в очередной раз подтвердил готовность России безвозмездно направить в Африку значительные объёмы зерна и удобрений.
Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что западные страны не смогли опровергнуть участия Украины в организации атак на корабли Черноморского флота РФ в Севастополе 29 октября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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