Путин заявил, что Россия поставит нуждающимся странам 30 млн тонн зерна
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в период с мая по август Россия поставила на мировые рынки 6,6 млн тонн зерновых, сообщает РИА Новости.
На оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности он уточнил, что 6,3 млн тонн из этого объёма были направлены в страны Азии, Африки и Латинской Америки.
Глава государства подчеркнул, что до конца 2022 года Россия планирует поставить нуждающимся странам в общей сложности 30 млн тонн зерновых, и далее наращивать объёмы.
«Считаем правильным увеличить поставки именно в беднейшие страны... Всего до конца года мы поставим 30 млн тонн зерновых и готовы наращивать этот объём до 50 и более млн тонн, потому что урожай этого года, слава богу, у нас хороший», — заключил российский лидер.
Ранее Путин заявил, что практически всё зерно, вывозимое из украинских портов, было направлено не в развивающиеся беднейшие страны, а в страны Евросоюза, и допустил возможность ограничения вывоза зерна с Украины в ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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