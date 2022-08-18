Во Львове начались переговоры Зеленского, Эрдогана и Гутерриша

Во Львове начались трехсторонние переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Как сообщает ТАСС, в повестке перспективы урегулирования украинского кризиса и обсуждение реализации зерновой сделки.

До начала встречи в трехстороннем формате, Зеленский провёл отдельные переговоры с Эрдоганом и Гутерришем. Каждая встреча продолжалась более двух часов и проходила без участия журналистов. Каких-либо заявлений для прессы по их итогам также не прозвучало.