Во Львове начались переговоры Зеленского, Эрдогана и Гутерриша
Во Львове начались трехсторонние переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Как сообщает ТАСС, в повестке перспективы урегулирования украинского кризиса и обсуждение реализации зерновой сделки.
До начала встречи в трехстороннем формате, Зеленский провёл отдельные переговоры с Эрдоганом и Гутерришем. Каждая встреча продолжалась более двух часов и проходила без участия журналистов. Каких-либо заявлений для прессы по их итогам также не прозвучало.
Ранее турецкие СМИ сообщали о том, что во Львове Эрдоган намерен выступить с инициативой предложить формат зерновой сделки в качестве основы для украинского урегулирования и для переговоров между РФ и Украиной. Речь также может идти о временном прекращении огня в зоне конфликта. При этом Турция готова выступить посредником в вопросе обмена пленными и вновь предложить свою территорию для возможной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.
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