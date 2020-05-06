Мелочная бравада. Зачем Лукашенко парад на 9 мая
Замдиректора Института стран СНГ в эфире НСН объяснил, почему Лукашенко не готов прислушаться к мнению Москвы по поводу коронавируса.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых телеграм-каналов о споре Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко по поводу проведения в Минске парада 9 мая во время телефонного разговора.
Напомним, ранее Лукашенко принял решение провести парад несмотря на пандемию коронавируса, а также выступил за личную встречу глав Евразийского экономического союза на саммите 19 мая вместо видеоконференции.
Как передает МК, Песков признал, что Москва и Минск придерживаются «разной тактики в борьбе с коронавирусом», но отказался подтверждать перебранку Путина и Лукашенко. У них, по словам Пескова, был «хороший субстантивный диалог». Он также заявил, что тема саммита ЕАЭС в ходе беседы не поднималась.
Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в эфире НСН объяснил, почему Лукашенко не готов прислушаться к мнению Москвы по поводу коронавируса.
«Нужно учитывать ситуацию, в которой действует Лукашенко. Он посчитал, что он просто не может ввести такой же строгий карантин как в России и других странах, потому что у него нет денег. Страна многие годы жила в долг, на кредиты России, Международного валютного фонда, Евросоюза. Финансовой подушки у Белоруссии нет, поэтому он решил не вводить жесткий карантин, рискуя жизнью и здоровьем части населения. Не отменил массовые акции – продолжается футбольный чемпионат, - сказал эксперт. - Саммит ЕАЭС- та же бравада. «Я готов, а вам слабо». Это поведение не красит вроде бы уже опытного, совсем не юного Лукашенко. Это некрасивая, мелкая игра. Думаю, она не всем и в Белоруссии нравится».
Отметим, что Лукашенко выразил готовность перенести майский саммит, если собрать лидеров ЕАЭС 19 мая в Минске не удастся, «пока ситуация не успокоится» или провести еще одну видеоконференцию.
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