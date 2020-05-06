Мелочная бравада. Зачем Лукашенко парад на 9 мая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых телеграм-каналов о споре Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко по поводу проведения в Минске парада 9 мая во время телефонного разговора.

Напомним, ранее Лукашенко принял решение провести парад несмотря на пандемию коронавируса, а также выступил за личную встречу глав Евразийского экономического союза на саммите 19 мая вместо видеоконференции.

Как передает МК, Песков признал, что Москва и Минск придерживаются «разной тактики в борьбе с коронавирусом», но отказался подтверждать перебранку Путина и Лукашенко. У них, по словам Пескова, был «хороший субстантивный диалог». Он также заявил, что тема саммита ЕАЭС в ходе беседы не поднималась.