МАК осмотрел черные ящики разбившегося в Амурской области Ан-24

Межгосударственный авиационный комитет России осмотрел бортовые самописцы Ан-24, который потерпел крушение в Амурской области, сообщают «Известия».

Носитель параметрической информации уничтожен огнем после крушения. При этом информация речевого самописца сохранилась. В настоящее время проводится анализ записи.

По предварительным данным, до момента столкновения самолета с землей отказов систем не зафиксировано. Комиссия МАК продолжает расследование.

Глава Амурской области Василий Орлов назвал предварительные причины крушения самолета Ан-24, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба Росавиации
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