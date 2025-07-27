МАК осмотрел черные ящики разбившегося в Амурской области Ан-24
Межгосударственный авиационный комитет России осмотрел бортовые самописцы Ан-24, который потерпел крушение в Амурской области, сообщают «Известия».
Носитель параметрической информации уничтожен огнем после крушения. При этом информация речевого самописца сохранилась. В настоящее время проводится анализ записи.
По предварительным данным, до момента столкновения самолета с землей отказов систем не зафиксировано. Комиссия МАК продолжает расследование.
Глава Амурской области Василий Орлов назвал предварительные причины крушения самолета Ан-24, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Китае высоко оценили расширение российской трассы М-12
- Вучич: Си Цзиньпин пообещал выполнить любую просьбу
- МАК осмотрел черные ящики разбившегося в Амурской области Ан-24
- Российские бомбы ударили по пунктам ВСУ в Харьковской области
- СМИ: ЕС придумал схемы по закупке вооружения у США для Киева
- Полянский считает привычной перепалку Вашингтона и Пекина на заседании Совбеза ООН
- Московский пловец скончался во время заплыва через Волгу
- Путин указал на дерзкие подвиги военных моряков в СВО
- Отгремел первый день фестиваля «НАШИ в ГОРОДЕ»
- СМИ: Лесные пожары окружили российско-турецкую АЭС «Аккую»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru