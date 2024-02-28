В Южной Корее завели дело за поставки в РФ станков двойного назначения
Таможня Южной Кореи подозревает двух бизнесменов в нарушении антироссийских санкций, сообщает ТАСС.
По данным южнокорейских таможенников, предприниматели поставляли в Россию стратегические товары без необходимых разрешений.
Уточняется, что речь идёт о 98 станках на сумму 11,5 млн долларов, которые были незаконно экспортированы в РФ в период с августа 2022 года по декабрь 2023 года. При этом подозреваемые декларировали их как оборудование, для экспорта которых не требовалось разрешение.
Также в южнокорейской таможне отметили, что поставки осуществлялись в том числе через Китай или Казахстан. Подчёркивается, поставленные в РФ станки можно использовать при производстве оружия массового поражения.
Ранее Южная Корея с 24 февраля запретила поставлять в Россию автомобили с двухлитровыми двигателями, а также тяжелое строительное оборудование, аккумуляторные батареи, авиационные компоненты и механизмы, имеющие потенциальное военное применение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Екатеринбурге открыли пивной каток
- СМИ: «Спартак» приобретет летом опорника и вратаря
- Бельгия выделила 200 млн евро на срочную закупку снарядов для Украины
- СМИ обнародовали список предметов, которые нельзя проносить на послание Путина
- Сотрудники посольства США посетили осужденного в РФ за шпионаж Пола Уилана
- Азербайджан начал опреснять Каспийское море из-за дефицита воды
- Туск: Польша пытается договориться с Украиной о полном прекращении товарооборота
- «Союзмультфильм» выпустил серию «Простоквашино» про выборы
- СМИ: ВСУ скоро исчерпают свои запасы дальнобойных ракет Patriot и NASAMS
- Стоимость биткоина впервые с 17 ноября 2021 года превысила 60 тысяч долларов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru