В Южной Корее завели дело за поставки в РФ станков двойного назначения

По данным южнокорейских таможенников, предприниматели поставляли в Россию стратегические товары без необходимых разрешений.

Уточняется, что речь идёт о 98 станках на сумму 11,5 млн долларов, которые были незаконно экспортированы в РФ в период с августа 2022 года по декабрь 2023 года. При этом подозреваемые декларировали их как оборудование, для экспорта которых не требовалось разрешение.

Также в южнокорейской таможне отметили, что поставки осуществлялись в том числе через Китай или Казахстан. Подчёркивается, поставленные в РФ станки можно использовать при производстве оружия массового поражения.

Ранее Южная Корея с 24 февраля запретила поставлять в Россию автомобили с двухлитровыми двигателями, а также тяжелое строительное оборудование, аккумуляторные батареи, авиационные компоненты и механизмы, имеющие потенциальное военное применение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».