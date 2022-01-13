«Энергичный дебатчик»: На Украине высоко оценили шансы Зеленского на переговорах с Путиным

Руслан Бортник уверен, что бывший премьер Яценюк не советует Зеленскому встречаться с Путиным по «личным» причинам. 

Владимиру Путину не будет легко на переговорах с украинским лидером, если стороны смогут договориться о повестке такой встречи, заявил украинский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Накануне бывший премьер-министр Украины (2014-2016) Арсений Яценюк посоветовал президенту страны Владимиру Зеленскому не проводить двусторонние переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, потому что «тот съест его на завтрак».

«Тут несколько резонов такого заявления. Во-первых, это попытка не допустить какого-то внешнеполитического переформатирования, что приведет к политическому поражению украинских "правых". Во-вторых, это попытка не допустить внутриполитических изменений, после которых может возникнуть вопрос, кто виноват в том, что случилось. В-третьих, это попытка атаковать непосредственно президента Зеленского с правой стороны, намекнув на возможный сговор с Путиным», - оценил заявления бывшего премьер-министра Бортник.

При этом больше всего Яценюк и другие бывшие чиновники опасаются ответственности за свои действия в 2014 году, отметил Бортник.

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«Яценюк и бывшая команда власти опасаются, что после любых мирных договоренностей между Украиной и Россией возникнет вопрос ответственности, в том числе и внутренней ответственности для тех политиков, которые были причастны ко многим процессам на Украине периода 2014-2019 годов. Мы видим сейчас, как разворачивается "угольное дело" против Порошенко. Но напомню вам, что в те времена Яценюк был премьер-министром Украины, и многие процессы, которые выглядели откровенно преступно, проходили в то время», - объяснил политолог.

Бортник подчеркнул, что нынешние украинские власти готовы к переговорам с Россией, а Зеленский сможет противопоставить опыту российского президента свою гибкость и динамичность.

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«Зеленский неплохой переговорщик, всю жизнь человек занимается общением с людьми. Возможно, президенту Украины не хватает опыта в этой части, но опыт общения с людьми, наделенными властью, деньгами у него огромный. Он отличный дебатчик, он показал это когда-то Порошенко на стадионе. Вести переговоры с ним никому не будет просто. В плане энергии, гибкости, динамичности не факт, что Владимир Путин его превосходит. Президент Украины постоянно говорит, что он готов встречаться в любом месте, в любой момент. Просто мы понимаем, что сегодня нет достаточно доверия между сторонами, уверенности в том, что эти переговоры будут нужны не просто для политического шума и пиара. Зеленскому сложно будет не ставить на переговорах вопросы Донбасса и Крыма, а Путину – слушать эти вопросы будет неудобно и не нужно», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».

Президент Украины Владимир Зеленский попал под влияние радикальных элементов, вместо того, чтобы отвечать на запрос граждан о мире, используя соответствующие настроения в обществе. Об этом ранее заявил президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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