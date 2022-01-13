«Энергичный дебатчик»: На Украине высоко оценили шансы Зеленского на переговорах с Путиным

Владимиру Путину не будет легко на переговорах с украинским лидером, если стороны смогут договориться о повестке такой встречи, заявил украинский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Накануне бывший премьер-министр Украины (2014-2016) Арсений Яценюк посоветовал президенту страны Владимиру Зеленскому не проводить двусторонние переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, потому что «тот съест его на завтрак».



«Тут несколько резонов такого заявления. Во-первых, это попытка не допустить какого-то внешнеполитического переформатирования, что приведет к политическому поражению украинских "правых". Во-вторых, это попытка не допустить внутриполитических изменений, после которых может возникнуть вопрос, кто виноват в том, что случилось. В-третьих, это попытка атаковать непосредственно президента Зеленского с правой стороны, намекнув на возможный сговор с Путиным», - оценил заявления бывшего премьер-министра Бортник.

При этом больше всего Яценюк и другие бывшие чиновники опасаются ответственности за свои действия в 2014 году, отметил Бортник.