Президент Украины Владимир Зеленский подпал под влияние радикальных элементов, вместо того, чтобы отвечать на запрос граждан о мире, используя соответствующие настроения в обществе. Об этом заявил президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции. Он отметил, что на Украине таких называют «нацики».

Таким образом глава государства ответил на вопрос об опасениях относительно возможного военного столкновения с Украиной.

«Мы-то хотим выстроить добрососедские отношения, идем на все практически, но как это возможно, с учетом их действий? Мы готовы выстроить отношения с теми, кто к этому готов? Что происходит с ними? Внесудебные расправы, убийства на улицах», - отметил Путин.

По его словам, людей на Украине, которые хотят работать с Россией, «уничтожают». «Россия хочет добрососедских отношений с Украиной, но их практически невозможно выстроить с нынешним руководством страны», - подчеркнул президент.

