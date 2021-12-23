Под влиянием «нациков»: Путин объяснил, почему нет диалога с Зеленским
Президент Украины Владимир Зеленский подпал под влияние радикальных элементов, вместо того, чтобы отвечать на запрос граждан о мире, используя соответствующие настроения в обществе. Об этом заявил президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции. Он отметил, что на Украине таких называют «нацики».
Таким образом глава государства ответил на вопрос об опасениях относительно возможного военного столкновения с Украиной.
«Мы-то хотим выстроить добрососедские отношения, идем на все практически, но как это возможно, с учетом их действий? Мы готовы выстроить отношения с теми, кто к этому готов? Что происходит с ними? Внесудебные расправы, убийства на улицах», - отметил Путин.
По его словам, людей на Украине, которые хотят работать с Россией, «уничтожают». «Россия хочет добрососедских отношений с Украиной, но их практически невозможно выстроить с нынешним руководством страны», - подчеркнул президент.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru