«Зеленский боится!» Почему откладывается встреча президентов Украины и России

Встреча президентов Украины и России в настоящий момент возможна лишь на полях крупных международных мероприятий, заявил политолог, председатель Крымской региональной общественной организации (КРОО) «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее в среду газета «Коммерсантъ» сообщила, что еще несколько месяцев назад Россия предложила Украине список из 12 потенциальных решений по итогам возможных переговоров президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Однако, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, от Киева «до сих пор ничего вразумительного по возможному наполнению двусторонней встречи не поступало».

«Я не исключаю возможности личной встречи президентов на полях каких-то международных мероприятий, когда этому будут способствовать санитарно-эпидемиологические условия, потому что сегодня в основном события такого порядка проходят в онлайн-формате. Что касается двусторонней встречи, сегодня о ней говорить преждевременно в силу неадекватной позиции украинской стороны, которая всё делает для того, чтобы встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина не состоялась. Если бы Киев действительно хотел установить контакты с Москвой на уровне глав государств, этому не помешала бы тема Крыма или Донбасса. Исходя из комментария господина Подоляка (представитель офиса Зеленского - прим. НСН), можно говорить о том, что Киев намеренно создает условия для того, чтобы встреча Путина и Зеленского не состоялась. Тогда как Москва не раз заявляла о своей готовности к конструктивному диалогу с Киевом», - считает Мезюхо.