«Зеленский боится!» Почему откладывается встреча президентов Украины и России

Бывший премьер Украины и крымский политолог оценили вероятность встречи Зеленского и Путина на условиях Кремля.

Встреча президентов Украины и России в настоящий момент возможна лишь на полях крупных международных мероприятий, заявил политолог, председатель Крымской региональной общественной организации (КРОО) «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее в среду газета «Коммерсантъ» сообщила, что еще несколько месяцев назад Россия предложила Украине список из 12 потенциальных решений по итогам возможных переговоров президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Однако, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, от Киева «до сих пор ничего вразумительного по возможному наполнению двусторонней встречи не поступало».

«Я не исключаю возможности личной встречи президентов на полях каких-то международных мероприятий, когда этому будут способствовать санитарно-эпидемиологические условия, потому что сегодня в основном события такого порядка проходят в онлайн-формате. Что касается двусторонней встречи, сегодня о ней говорить преждевременно в силу неадекватной позиции украинской стороны, которая всё делает для того, чтобы встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина не состоялась. Если бы Киев действительно хотел установить контакты с Москвой на уровне глав государств, этому не помешала бы тема Крыма или Донбасса. Исходя из комментария господина Подоляка (представитель офиса Зеленского - прим. НСН), можно говорить о том, что Киев намеренно создает условия для того, чтобы встреча Путина и Зеленского не состоялась. Тогда как Москва не раз заявляла о своей готовности к конструктивному диалогу с Киевом», - считает Мезюхо.
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Политолог предположил, что личной встрече президентов может помешать и неопытность Зеленского как политика.

«Я думаю, Зеленский всего-навсего боится прямой встречи с Путиным. Он понимает, что во время саммита козыри будут не на его стороне, и, по большому счету, он не может противостоять в каких-то словесных баталиях такому опытному и влиятельному мировому политику. Это обстоятельство понимает не только сам Зеленский, но и и члены его команды, которые во многом, как мне думается, и определяют фактическую позицию украинского президента по нежеланию провести прямой диалог со своим российским коллегой», - пояснил свою позицию Мезюхо.

В свою очередь, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров засомневался даже в самой возможности подобной встречи.

«Путин понимает просто, что с Зеленским не о чем разговаривать, это несамостоятельная фигура. О чем с ним можно разговаривать? Это все понимают, но иногда делают вид, поскольку этот человек называется президентом», - заявил собеседник «Радиоточки НСН».

Переговоры без каких-либо условий не нужны ни одной стороне, уверен Азаров.

«Зачем нужна встреча ради встречи? Ну встретились, посмотрели друг на друга, разошлись. Один использует ее для пиара, другому пиар не нужен, а какая польза этого для Украины, для Донбасса? Если ты понимаешь заведомо, что ни один вопрос не будет решен. А восстановить дипломатические отношения нельзя хотя бы потому, что их никто не разрывал. Посольство существует, не на уровне послов, но на уровне временных поверенных функционирует», - заключил экс-премьер.

Ранее политолог Марат Баширов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что опубликованная в так называемом «Досье Пандоры» информация может сильно повредить украинскому президенту Зеленскому.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Никольский
ТЕГИ:ВстречаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийУкраина
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