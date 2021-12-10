Зеленский сообщил Байдену, что готов на диалог с Путиным
Украинский президент Владимир Зеленский и лидер США Джо Байден в ходе прошедших телефонных переговоров согласовали позиции о мирном урегулировании конфликта в Донбассе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу офиса лидера Украины.
Зеленский поблагодарил главу Белого дома за «последовательную, твердую и решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины». Главы государств также согласовали позиции по дальнейшим действиям по этому вопросу. Также Зеленский сообщил Байдену, что готов к диалогу с российским лидером Владимиром Путиным.
Как сообщалось, президенты США и Украины вели переговоры полтора часа. При этом Байден поделился с Зеленским деталями переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.
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