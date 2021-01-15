Исполняйте «Минск-2»! В ЛНР не поверили Кравчуку насчёт компромисса

«Доверять заявлениям Кравчука - это достаточно проблемная история. Посмотрите на проект, который называется "Планом Кравчука" для того, чтобы понять, что Украина не готова не только к компромиссам, но даже Минские соглашения выполнять не собирается. "План Кравчука" состоит из 51 абзаца, из них 40 противоречит "Минску-2". Не смущает даже то, что президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже заявил о приверженности Минским соглашениям. Поэтому сейчас заявлениям экс-президента Кравчука на слово верить нет смысла. За последнее время Кравчук сделал много заявлений, которые ни на чем не основаны и выражают только его личное мнение. Если будут какие-то конкретные действия в рамках Минских соглашений, направленные на урегулирование, то тогда будет что обсуждать. Пока это только слова Кравчука», - отметил он.



Мирошник со своей стороны отметил, что республики Донбасса уже предлагали Киеву свой компромисс.



«В ходе переговоров мы сделали целый ряд шагов, которые содержали в себе компромиссное предложение. Тем не менее, если вы сравните "дорожные карты" Киева и Донбасса, то увидите, что по вопросу выполнения "Минска-2" принципиальные расхождения. Киев хочет переписать соглашения, а Донбасс - добиться выполнения действующих договоренностей», - заключил он.



Ранее бывший глава правительства Украины Николай Азаров в эфире НСН заявил, что Кравчук «просто болтанул» о компромиссах, но не сказал, какие именно они могут быть. Азаров напомнил, что Украина шесть лет назад закрыла Северо-Крымский канал и лишила Крым питьевой воды. По его словам, Киеву следует показать свою готовность к компромиссам, хотя бы открыв этот канал.



Между тем, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак анонсировал новый раунд переговоров при участии политсоветников и представителей МИД четырех стран, входящих в «нормандскую четверку» - Франции, Германии, Украины и России. Он пройдет в январе в режиме видеоконференции.

