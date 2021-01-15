Азаров назвал Кравчуку доказательство готовности Украины к компромиссам

Бывший президент Украины, ныне глава делегации страны в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук в эфире НСН заявил, что Украина готова к компромиссам в переговорах с Россией по Крыму и Донбассу, нужна лишь политическая воля со стороны Москвы.

Бывший глава правительства Украины Николай Азаров в эфире НСН рассказал, когда можно будет говорить о готовности Киева к компромиссам.