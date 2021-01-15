Азаров назвал Кравчуку доказательство готовности Украины к компромиссам
Бывший глава правительства Украины Николай Азаров в эфире НСН призвал Киев возобновить подачу воды крымчанам.
Бывший президент Украины, ныне глава делегации страны в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук в эфире НСН заявил, что Украина готова к компромиссам в переговорах с Россией по Крыму и Донбассу, нужна лишь политическая воля со стороны Москвы.
Бывший глава правительства Украины Николай Азаров в эфире НСН рассказал, когда можно будет говорить о готовности Киева к компромиссам.
«Это надо у Кравчука спросить. Он просто болтанул, что Киев готов, а к каким конкретно – он не сказал. Самая простая "лакмусовая бумажка" – это открытие Северо-Крымского канала, который они закрыли шесть лет назад, лишив 2,5 млн крымчан питьевой воды. По существу, осуществляют геноцид. Откройте Северо-Крымский канал, покажите, что вы готовы к компромиссам», - призвал Азаров.
Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак анонсировал новый раунд переговоров при участии политсоветников и представителей МИД четырех стран, входящих в «нормандскую четверку» - Франции, Германии, Украины и России.
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