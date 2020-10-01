«Не первые, но и не вторые». Эксперт сравнил армии России и США
Военный эксперт заявил НСН, что сила армии определяется на поле боя, но если судить по арсеналу, то Россия - в числе сильнейших.
Лондонский Международный институт стратегических исследований признал военную мощь России. В его докладе отмечается, что вооруженные силы страны к настоящему времени находятся на максимальном уровне боеспособности со времен холодной войны.
Военный обозреватель Виктор Литовкин оценил исследование британцев в интервью НСН. По его словам, действительно, российская армия – одна из сильнейших в мире.
«Отсчет нужно вести после 90-х годов, именно тот момент наша армия была недееспособна, о чем свидетельствуют неудачи в Первой чеченской войне. А вот с 2008 года после событий в Грузии, когда нас покусала одна вооруженная собачка, пришло осознание, что нужно что-то делать. Тогда началось перевооружение армии, было повышено денежное содержание офицеров и прапорщиков. Армия стал заниматься боевой подготовкой, а не хозяйственными заботами. Впервые в полном объеме была выполнена госпрограмма, рассчитанная на 2010-2020 годы. Предыдущие были провалены», - пояснил эксперт.
«Сегодня российская армия – одна из сильнейших в мире. Это признают не только наши друзья, но и наши противники», - уверен Литовкин.
Международные эксперты отмечают, что сегодня Россия наряду с обычными вооруженными силами, которые могут использоваться оперативно, обладает одним их крупнейших стратегических арсеналов в мире. «В сочетании с «напористой» внешней политикой Москвы российская армия «представляет собой потенциал, который не следует игнорировать», - пишут авторы доклада.
«Сила армии определяется на поле боя, мы можем пока сравнивать мощь только статически. Мы проигрываем США в части военно-морских сил. У них 11 авиационных ударных группировки, у нас – один авианосец, и тот постоянно стоит на ремонте. Но в остальных компонентах мы не уступаем Америке, а в чем-то и превосходим. Например, в системах противовоздушной и противоракетной обороны, а также в стратегических ядерных вооружениях. По количеству у нас паритет, а по качеству – мы впереди. У них и близко нет такого комплекса, как наш "Авангард". На вооружение в 2021 году станут ракеты "Сармат". Бухгалтерия здесь может присутствовать, но говорить надо комплексно. Как сказал в бытность министра Дмитрий Рогозин, мы не первая армия мира, но явно не вторая», - отметил военный эксперт.
Литовкин напомнил, что бюджет армии США 750 млрд долларов, а российской – 60 млрд. Но при этом у России есть все необходимое, чтобы сдерживать любую армию мира, в том числе, и американскую.
«Американцы не посмеют на нас напасть, потому что они понимают, что для них это обернется катастрофой»,- предупредил эксперт.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в России продолжится модернизация армия и флота для внедрения современного оружия и техники. Путин неоднократно отмечал, что многие виды российского оружия не имеют аналогов в мире.
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