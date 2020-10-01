«Не первые, но и не вторые». Эксперт сравнил армии России и США

Лондонский Международный институт стратегических исследований признал военную мощь России. В его докладе отмечается, что вооруженные силы страны к настоящему времени находятся на максимальном уровне боеспособности со времен холодной войны.

Военный обозреватель Виктор Литовкин оценил исследование британцев в интервью НСН. По его словам, действительно, российская армия – одна из сильнейших в мире.

«Отсчет нужно вести после 90-х годов, именно тот момент наша армия была недееспособна, о чем свидетельствуют неудачи в Первой чеченской войне. А вот с 2008 года после событий в Грузии, когда нас покусала одна вооруженная собачка, пришло осознание, что нужно что-то делать. Тогда началось перевооружение армии, было повышено денежное содержание офицеров и прапорщиков. Армия стал заниматься боевой подготовкой, а не хозяйственными заботами. Впервые в полном объеме была выполнена госпрограмма, рассчитанная на 2010-2020 годы. Предыдущие были провалены», - пояснил эксперт.

«Сегодня российская армия – одна из сильнейших в мире. Это признают не только наши друзья, но и наши противники», - уверен Литовкин.

Международные эксперты отмечают, что сегодня Россия наряду с обычными вооруженными силами, которые могут использоваться оперативно, обладает одним их крупнейших стратегических арсеналов в мире. «В сочетании с «напористой» внешней политикой Москвы российская армия «представляет собой потенциал, который не следует игнорировать», - пишут авторы доклада.