«Не первые, но и не вторые». Эксперт сравнил армии России и США

Военный эксперт заявил НСН, что сила армии определяется на поле боя, но если судить по арсеналу, то Россия - в числе сильнейших.

Лондонский Международный институт стратегических исследований признал военную мощь России. В его докладе отмечается, что вооруженные силы страны к настоящему времени находятся на максимальном уровне боеспособности со времен холодной войны.

Военный обозреватель Виктор Литовкин оценил исследование британцев в интервью НСН. По его словам, действительно, российская армия – одна из сильнейших в мире.

«Отсчет нужно вести после 90-х годов, именно тот момент наша армия была недееспособна, о чем свидетельствуют неудачи в Первой чеченской войне. А вот с 2008 года после событий в Грузии, когда нас покусала одна вооруженная собачка, пришло осознание, что нужно что-то делать. Тогда началось перевооружение армии, было повышено денежное содержание офицеров и прапорщиков. Армия стал заниматься боевой подготовкой, а не хозяйственными заботами. Впервые в полном объеме была выполнена госпрограмма, рассчитанная на 2010-2020 годы. Предыдущие были провалены», - пояснил эксперт.

«Сегодня российская армия – одна из сильнейших в мире. Это признают не только наши друзья, но и наши противники», - уверен Литовкин.

Международные эксперты отмечают, что сегодня Россия наряду с обычными вооруженными силами, которые могут использоваться оперативно, обладает одним их крупнейших стратегических арсеналов в мире. «В сочетании с «напористой» внешней политикой Москвы российская армия «представляет собой потенциал, который не следует игнорировать», - пишут авторы доклада.

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«Сила армии определяется на поле боя, мы можем пока сравнивать мощь только статически. Мы проигрываем США в части военно-морских сил. У них 11 авиационных ударных группировки, у нас – один авианосец, и тот постоянно стоит на ремонте. Но в остальных компонентах мы не уступаем Америке, а в чем-то и превосходим. Например, в системах противовоздушной и противоракетной обороны, а также в стратегических ядерных вооружениях. По количеству у нас паритет, а по качеству – мы впереди. У них и близко нет такого комплекса, как наш "Авангард". На вооружение в 2021 году станут ракеты "Сармат". Бухгалтерия здесь может присутствовать, но говорить надо комплексно. Как сказал в бытность министра Дмитрий Рогозин, мы не первая армия мира, но явно не вторая», - отметил военный эксперт.

Литовкин напомнил, что бюджет армии США 750 млрд долларов, а российской – 60 млрд. Но при этом у России есть все необходимое, чтобы сдерживать любую армию мира, в том числе, и американскую.

«Американцы не посмеют на нас напасть, потому что они понимают, что для них это обернется катастрофой»,- предупредил эксперт.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в России продолжится модернизация армия и флота для внедрения современного оружия и техники. Путин неоднократно отмечал, что многие виды российского оружия не имеют аналогов в мире.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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