Военэксперт Леонков объяснил, почему на Западе боятся торпед «Посейдон»

По его словам, «Хабаровск» может нести до шести «Посейдонов», которые «применяются после того, как уже отработало стратегическое ядерное оружие по территории противника». Они предназначены для разрушения морских баз, крупных портов и крупных ударных соединений кораблей.

Он отметил, что на Западе «Посейдонов» боятся из-за того, что против них нет оружия - на глубине порядка километра торпеда может развить скорость 200 км/ч и «идти по замысловатому маршруту».

«То есть его не достать, не догнать и отменить удар его тоже невозможно... Вряд ли его кто-то обнаружит, а обнаружат, когда уже поздно будет что-либо делать», — заключил эксперт.

Ранее Леонков заявил, что «Посейдон» является оружием возмездия с термоядерной боевой частью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

