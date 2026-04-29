55% на выборах: Интернет-блокировки ослабят летом ради «Единой России»

По его словам, у партии также есть довольно большое электоральное ядро, кроме того летом рейтинги «Единой России» могут вырасти.

«В обществе есть люди, которые всегда голосуют за власть. Это женщины среднего и старшего возраста, со средним образованием, с доходом средним и ниже среднего. Проблемы блокировки Telegram их не волнуют, они ориентированы на президента, который делится своим рейтингом с "Единой Россией". Это еще один козырь партии. Будет соревнования регионов, кто покажет высший результат за "Единую Россию". Ни один губернатор не хочет быть последним, это чревато. Все это работает на "Единую Россию". Партия должна одержать победу в 195 из 225 одномандатных кругов. На мой взгляд, по спискам "Единая Россия" точно получит выше 50%. Летом, как правило, население становится менее политизированным и более благодушным. Рейтинги, наверное, будут расти. Сентябрь неслучайно выбран для выборов. Это время пика социальных самочувствия: урожай собрали, солнце светит, отопительный сезон еще не стал проблемой», - заявила она.

Ранее ВЦИОМ опубликовал рейтинги доверия политикам и оценки деятельности государственных институтов. Индекс одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина упал до 67,8% — это минимальный показатель с начала года, в январе он составлял 75%. Также на 5% за это время снизился уровень положительной оценки работы правительства, напоминает «Радиоточка НСН».

