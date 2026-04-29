55% на выборах: Интернет-блокировки ослабят летом ради «Единой России»
Электоральное ядро «Единой России» составляют женщины среднего и старшего возраста со средним образованием, а они не слишком обеспокоены блокировкой Telegram, сказал НСН Константин Калачев.
Граждане, рассерженные блокировками интернета, ростом цен и налогов, вероятнее всего, не пойдут голосовать на выборах в Госдуму, при этом умение работать с целевыми группами избирателей обеспечит «Единой России» высокие показатели, заявил в беседе с НСН политолог Константин Калачев.
«Единая Россия» по итогам выборов в Госдуму, которые пройдут в сентябре, может набрать не менее 55% голосов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на доклад «На старте думской кампании: базовые тренды, «новые колеблющиеся», предварительный прогноз» Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Уточняется, что результат «Единой России» может быть в коридоре 54–57% голосов. В начале года вице-губернаторам по внутренней политике дали установку, что результат единороссов на думских выборах должен быть не менее 55% при явке 50%. Калачев назвал результат достижимым, подчеркнув, что недовольство блокировками интернета не отразится на рейтинге партии.
«"Единая Россия" возьмет конституционное большинство, то есть две трети голосов в парламенте, за счет одномандатников. Партия ставит задачу взять 135 мандатов в округах, думаю, это вполне решаемо. Рейтинги перед выборами и результат выборов – разные вещи. Работает не арифметика, а технология. Во-первых, все определяет явка. Полагаю, критично настроенные люди сейчас не видят, за кого голосовать. Думаю, большая часть вчерашних рассерженных горожан, которые могут рассердиться еще раз на блокировки, запреты, рост цен, повышение фискальной нагрузки, рост налогов, останется дома. Раньше было протестное голосование, теперь протестное неучастие в выборах. Также на выборах все решает мобилизация партийно-политическая, административная. ФОМ дает "Единой России" рейтинги чуть выше, ВЦИОМ чуть ниже. Но обе структуры дают рейтинги от числа опрошенных. Если мы посмотрим результаты от тех, кто точно пойдет на выборы, то рейтинги партии уже позволяют перешагнуть барьер в 50%», - сказал он.
Собеседник НСН также допустил, что накануне выборов власть может пойти на ослабление блокировок.
«"Единая Россия" перед выборами способна доказать свою полезность избирателям. Вчера президент Путин подписал ряд социальных законов, предложенных "Единой Россией". Да, может быть, эти законы касаются не всех жителей России, но определенные целевые группы охвачены. Есть запросы жителей больших городов, жителей мало городов, жителей глубинки. Первые чаще готовы голосовать за перемены, вторые – за стабильность. Это для Кремля не секрет. Думаю, мотивация голосовать за "Единую Россию" будет усилена именно для целевых групп. Кто-то проголосует за партию, потому что она хоть что-то делают, остальные еще хуже. Понятно, что недовольство ограничением цифровых свобод уже сказалось на рейтинге партии власти, но думаю, накануне выборов ограничения интернета могут быть ослаблены. Вряд ли это будет тренд, скорее маневр. "Единая Россия" - системообразующая партия власти, у нее есть возможности для маневра», - объяснил Калачев.
По его словам, у партии также есть довольно большое электоральное ядро, кроме того летом рейтинги «Единой России» могут вырасти.
«В обществе есть люди, которые всегда голосуют за власть. Это женщины среднего и старшего возраста, со средним образованием, с доходом средним и ниже среднего. Проблемы блокировки Telegram их не волнуют, они ориентированы на президента, который делится своим рейтингом с "Единой Россией". Это еще один козырь партии. Будет соревнования регионов, кто покажет высший результат за "Единую Россию". Ни один губернатор не хочет быть последним, это чревато. Все это работает на "Единую Россию". Партия должна одержать победу в 195 из 225 одномандатных кругов. На мой взгляд, по спискам "Единая Россия" точно получит выше 50%. Летом, как правило, население становится менее политизированным и более благодушным. Рейтинги, наверное, будут расти. Сентябрь неслучайно выбран для выборов. Это время пика социальных самочувствия: урожай собрали, солнце светит, отопительный сезон еще не стал проблемой», - заявила она.
Ранее ВЦИОМ опубликовал рейтинги доверия политикам и оценки деятельности государственных институтов. Индекс одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина упал до 67,8% — это минимальный показатель с начала года, в январе он составлял 75%. Также на 5% за это время снизился уровень положительной оценки работы правительства, напоминает «Радиоточка НСН».
