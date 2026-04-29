Силуанов: Минфин использует ИИ при подготовке бюджета

Министерство финансов России применяет искусственный интеллект при подготовке бюджета. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов, пишет ТАСС.

«Мы действительно начинаем сейчас использовать искусственный интеллект как подсказчика нашим участникам бюджетного процесса: как правильно составить бюджет, как правильно распределить те или иные расходы по статьям бюджета», - рассказал министр.

По словам Силуанова, ИИ может подсказать, как правильнее обеспечивать консолидацию бюджета и тратить имеющиеся ресурсы. Вместе с тем министр подчеркнул, что окончательное решение остается за человеком.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала ИИ одним из основных трендов экономики России в 2036 году.

