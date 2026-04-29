«Уважаемый коллега должен представить источники финансирования, потому что налоговый вычет означает, что выпадают средства из доходов бюджета. Главное здесь не предложение, как потратить деньги, а главное, где их взять, чтобы тратить на нужные вещи. Сама идея неплохая, конечно, мы не против помогать людям. Но по поводу источников есть вопросы, у кого взять? Пенсии сокращать или какие расходы сократить? Это логичный вопрос. Если вы на что-то деньги тратите, на что-то в таком случае вы их тратить перестаете», - объяснил он.

Он также рассказал, как этот механизм мог бы работать на практике.

«Конечно, при нахождении источника финансирования схема может работать по аналогии с налоговым вычетом на медицинские услуги у людей. Условно говоря, нужно будет зарегистрировать питомца за человеком, как с ребенком, но по другой схеме. Я механизм этот понимаю, но все деньги уже поделены. До нашего комитета такие идеи не доходили», - добавил собеседник НСН.

Ранее россиянам рассказали, как получить налоговый вычет за фитнес-клуб.

