За счет пенсий? В Госдуме удивились налоговому вычету за лечение питомцев
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров признался НСН, что налоговый вычет за лечение питомцев в профильном комитете не обсуждается.
Если вводить налоговый вычет за лечение питомцев, необходимо прописать источник финансирования меры поддержки, чтобы не пришлось сокращать пенсии или другие социальные выплаты, заявил в беседе с НСН член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.
В России необходимо ввести налоговый вычет за лечение домашних животных, чтобы поддержать людей, понесших крупные ветеринарные расходы. Об этом в беседе с «Абзацем» заявил депутат Госдумы Николай Новичков. Федоров задался вопросом, за счет чего финансировать эту меру.
«Уважаемый коллега должен представить источники финансирования, потому что налоговый вычет означает, что выпадают средства из доходов бюджета. Главное здесь не предложение, как потратить деньги, а главное, где их взять, чтобы тратить на нужные вещи. Сама идея неплохая, конечно, мы не против помогать людям. Но по поводу источников есть вопросы, у кого взять? Пенсии сокращать или какие расходы сократить? Это логичный вопрос. Если вы на что-то деньги тратите, на что-то в таком случае вы их тратить перестаете», - объяснил он.
Он также рассказал, как этот механизм мог бы работать на практике.
«Конечно, при нахождении источника финансирования схема может работать по аналогии с налоговым вычетом на медицинские услуги у людей. Условно говоря, нужно будет зарегистрировать питомца за человеком, как с ребенком, но по другой схеме. Я механизм этот понимаю, но все деньги уже поделены. До нашего комитета такие идеи не доходили», - добавил собеседник НСН.
