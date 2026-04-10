ВЦИОМ опубликовал рейтинги доверия политикам и оценки деятельности государственных институтов. Индекс одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина упал до 67,8% — это минимальный показатель с начала года, в январе он составлял 75%. Также на 5% за это время снизился уровень положительной оценки работы правительства. Константин Калачев уверен, что на динамику повлияла ситуация с блокировкой Telegram.

Рост цен, изменения в налоговом законодательстве и долговая нагрузка россиян, по мнению эксперта, являются только фоном. А настоящим триггером стали проблемы с цифровой свободой.

«Кто-то, может быть, будет это объяснять ухудшением социально-экономической ситуации, тревожными ожиданиями, ростом цен, то есть социально-экономическими причинами. А я думаю, что здесь социально-экономические проблемы — это только фон. А триггером стали те проблемы, с которыми люди столкнулись в интернете. Это отсутствие мобильного интернета, невозможность воспользоваться привычными мессенджерами, все эти запреты блокировки. Люди вдруг ощутили потерю возможности зайти в Telegram, если там есть каналы, подписчики или если человек привык читать определенные каналы. Это ведь не менее серьезно, чем, скажем, рост цен или изменение курса рубля», — сказал собеседник НСН.

При этом Калачев считает, что власти вряд ли будут менять курс из-за снижения показателей.

«Мне кажется, что к этому все относятся философски спокойно. Сократился рейтинг правительства, ну и что? Дальше будет инерционное движение, потому что, на самом деле, никто ничего менять не собирается. Ни с точки зрения социально-экономической политики, ни с точки зрения ограничения цифровых свобод. Условно говоря, есть население, живущее своей жизнью, есть правящая элита, живущая своей жизнью. Правящая элита считает, что ничего менять не нужно. Здесь, мне кажется, косметическими мерами не обойдешься. Единственное, что власть воспринимает болезненно — снижение рейтинга президента. Значит, сейчас будут какие-то популярные заявления», — отметил политолог.