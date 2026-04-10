«Косметикой» не обойдёшься: Блокировка Telegram понизила рейтинги Путина и правительства
Политолог Константин Калачев в эфире НСН назвал блокировку Telegram и проблемы с мобильным интернетом ключевой причиной снижения индекса одобрения Владимира Путина и кабмина.
Социально-экономические проблемы стали только фоном для снижения рейтинга одобрения президента и правительства РФ, а триггером выступили блокировки и проблемы с мобильным интернетом, заявил НСН политолог Константин Калачев.
ВЦИОМ опубликовал рейтинги доверия политикам и оценки деятельности государственных институтов. Индекс одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина упал до 67,8% — это минимальный показатель с начала года, в январе он составлял 75%. Также на 5% за это время снизился уровень положительной оценки работы правительства. Константин Калачев уверен, что на динамику повлияла ситуация с блокировкой Telegram.
Рост цен, изменения в налоговом законодательстве и долговая нагрузка россиян, по мнению эксперта, являются только фоном. А настоящим триггером стали проблемы с цифровой свободой.
«Кто-то, может быть, будет это объяснять ухудшением социально-экономической ситуации, тревожными ожиданиями, ростом цен, то есть социально-экономическими причинами. А я думаю, что здесь социально-экономические проблемы — это только фон. А триггером стали те проблемы, с которыми люди столкнулись в интернете. Это отсутствие мобильного интернета, невозможность воспользоваться привычными мессенджерами, все эти запреты блокировки. Люди вдруг ощутили потерю возможности зайти в Telegram, если там есть каналы, подписчики или если человек привык читать определенные каналы. Это ведь не менее серьезно, чем, скажем, рост цен или изменение курса рубля», — сказал собеседник НСН.
При этом Калачев считает, что власти вряд ли будут менять курс из-за снижения показателей.
«Мне кажется, что к этому все относятся философски спокойно. Сократился рейтинг правительства, ну и что? Дальше будет инерционное движение, потому что, на самом деле, никто ничего менять не собирается. Ни с точки зрения социально-экономической политики, ни с точки зрения ограничения цифровых свобод. Условно говоря, есть население, живущее своей жизнью, есть правящая элита, живущая своей жизнью. Правящая элита считает, что ничего менять не нужно. Здесь, мне кажется, косметическими мерами не обойдешься. Единственное, что власть воспринимает болезненно — снижение рейтинга президента. Значит, сейчас будут какие-то популярные заявления», — отметил политолог.
Политолог Евгений Минченко также назвал основной причиной снижения показателя блокировки ресурсов. Однако он рассказал НСН, что считает эту тенденцию хоть и заметной, но незначительной.
«Статистическая погрешность — это порядка 3%. Да, это снижение, но оно очень незначительное, и если брать зарубежных политиков, то это вообще несопоставимо с европейскими лидерами или с динамикой у того же президента США Дональда Трампа. Но если говорить о причинах, на мой взгляд, они очевидны — это большой объем запретительных инициатив со стороны государства, проблемы с мобильным интернетом, блокировка привычных для людей социальных сетей», — объяснил специалист.
По мнению политолога, теперь динамика будет зависеть от реакции и действий властей.
Ранее Евгений Минченко в разговоре с НСН предрекал, что блокировка Telegram и другие ограничения могут существенной подорвать рейтинг «Единой России».
