Блокировка Telegram и иные ограничения вряд ли обрушат явку на выборах в Госдуму в сентябре, однако происходящее существенно подорвет рейтинг «Единой России». Об этом НСН заявил президент Российской ассоциации по связям с общественностью, политолог Евгений Минченко.

Telegram предупредил пользователей в России, что 31 марта — последний день, когда можно оплатить Premium-подписку. Кроме того, мобильные операторы готовят россиян к отключению оплаты Apple ID. Минченко рассказал, как это повлияет на выборы.

«Конечно, все это будет бить по рейтингам “Единой России”, партия власти будет отвечать за последствия своих действий. Напротив, прибавят те, кто более эффективно использует эти технологии и оседлает негативные эмоции избирателей — я пока не встречал тех, кто радовался бы таким решениям. Понятно, что аргументация блокировки Telegram абсолютно неубедительная. На явку это также может повлиять, но голосование будет только в сентябре, так что многое еще может измениться. Установка администрации президента — явка более 50%. Думаю, это достижимый результат. Но с какой эмоцией придут избиратели, насколько они будут готовы поддержать власть, — большой вопрос. Думаю, что главная проблема всех этих нововведений — то, что их толком никто не объясняет. Решения, ухудшающие качество жизни избирателей, сыплются как из рога изобилия», — сказал Минченко.