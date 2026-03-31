Свинцовая грусть: Как пройдут выборы в Госдуму на фоне замедления Telegram
Несмотря на возможную блокировку Telegram, отключение оплаты Apple ID и ограничение VPN, массовые протесты вряд ли возможны — в соцсетях преобладают упаднические настроения, сказал НСН Евгений Минченко.
Блокировка Telegram и иные ограничения вряд ли обрушат явку на выборах в Госдуму в сентябре, однако происходящее существенно подорвет рейтинг «Единой России». Об этом НСН заявил президент Российской ассоциации по связям с общественностью, политолог Евгений Минченко.
Telegram предупредил пользователей в России, что 31 марта — последний день, когда можно оплатить Premium-подписку. Кроме того, мобильные операторы готовят россиян к отключению оплаты Apple ID. Минченко рассказал, как это повлияет на выборы.
«Конечно, все это будет бить по рейтингам “Единой России”, партия власти будет отвечать за последствия своих действий. Напротив, прибавят те, кто более эффективно использует эти технологии и оседлает негативные эмоции избирателей — я пока не встречал тех, кто радовался бы таким решениям. Понятно, что аргументация блокировки Telegram абсолютно неубедительная. На явку это также может повлиять, но голосование будет только в сентябре, так что многое еще может измениться. Установка администрации президента — явка более 50%. Думаю, это достижимый результат. Но с какой эмоцией придут избиратели, насколько они будут готовы поддержать власть, — большой вопрос. Думаю, что главная проблема всех этих нововведений — то, что их толком никто не объясняет. Решения, ухудшающие качество жизни избирателей, сыплются как из рога изобилия», — сказал Минченко.
При этом собеседник НСН усомнился в том, что блокировка Telegram и другие ограничения вызовут активные протесты у россиян.
«Выступать против, конечно, можно, но ничего сделать, видимо, нельзя. Несколько лет назад базовой эмоцией был гнев, потом — страх, сейчас, видимо, печаль. Складывается впечатление, что потенциала для протеста нет. Тональность, которую я сейчас вижу в соцсетях, — тональность свинцовой безысходности», — подытожил он.
В свою очередь депутат Госдумы Андрей Свинцов отказался от комментариев по теме.
Кроме того, на фоне слухов о введении платы за перерасход трафика при использовании VPN обсуждалось и введение административной ответственности. Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомству «категорически не нравится» эта идея, хотя Минцифры и обязано «реализовать <…> задачу по снижению использования VPN».
Тем временем редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн ранее заявил, что Минцифры не уполномочено вводить плату за использование VPN-сервисов, операторы связи имеют право сами попросить об этом.
Горячие новости
