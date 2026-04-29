Зарубежные туры в 2026 году могли бы сильно подорожать из-за мирового кризиса на рынке нефти, но крепкий рубль помогает россиянам в этом смысле, заявил генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН.

«В негативную сторону играет увеличение стоимости перелётов, которое обусловлено ростом топливного сбора: на фоне подорожания нефтепродуктов практически все авиакомпании его увеличили. Но если мы говорим о зарубежных поездках, то есть такая положительная вещь, как курс рубля, который сейчас всё более твёрдый. Так что инфляционная составляющая, которая из года в года составляет около 5%, играет сейчас даже в выгодную для туристов сторону. Рубль укрепился даже больше, чем на 5%», - отметил он.

По его словам, в начале сезона можно найти выгодные предложения на Мальдивах и в Турции.

«И третий момент – если мы говорим о таких направлениях, как Мальдивы, которые не затронуло ограничение авиасообщения, то там есть спад турпотока из Америки, из Европы. И там идут постоянно специальные предложения, на те же Мальдивы можно слетать по очень выгодным ценам. Ну и открывается сезон в Турции – думаю, она тоже начнёт сейчас набирать обороты: это, наверное, самый ближний перелёт, и при таком курсе рубля стоимость поездки становится интереснее, тем более в начале сезона», - добавил он.

Майские праздники традиционно остаются одним из самых популярных периодов для путешествий у россиян. В 2026 году спрос на поездки заметно вырос: по данным туроператоров, объем бронирований увеличился почти на 68% по сравнению с 2024 годом, что связано с удобным календарем выходных и ранним планированием отпусков.

Большинство россиян на майские праздники выбирают отдых внутри страны. По оценкам аналитиков, на внутренние направления приходится 64–73% всех бронирований, тогда как за границу отправляются около 27–36% туристов.

