Путин заявил, что грядущие выборы в Госдуму пройдут в «непростых условиях»

В ходе церемонии вручения III Всероссийской муниципальной премии «Служение» он отметил, что оппоненты России, в первую очередь внешние, «будут пытаться использовать любую возможность для раскола и дестабилизации российского общества».

«Уверен, все такие попытки будут пресечены. Избиратели отдадут предпочтение конструктивным политическим программам и идеям, патриотам, людям дела», - подчеркнул глава государства.

Ранее Комиссия нижней палаты парламента по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ сообщила, что Генпрокуратуре России были переданы материалы о попытках релокантов вмешаться в выборы в Госдуму, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

