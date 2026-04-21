Путин заявил, что грядущие выборы в Госдуму пройдут в «непростых условиях»
Грядущие выборы в Госдуму пройдут в «непростых условиях». Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе церемонии вручения III Всероссийской муниципальной премии «Служение» он отметил, что оппоненты России, в первую очередь внешние, «будут пытаться использовать любую возможность для раскола и дестабилизации российского общества».
«Уверен, все такие попытки будут пресечены. Избиратели отдадут предпочтение конструктивным политическим программам и идеям, патриотам, людям дела», - подчеркнул глава государства.
Ранее Комиссия нижней палаты парламента по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ сообщила, что Генпрокуратуре России были переданы материалы о попытках релокантов вмешаться в выборы в Госдуму, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
