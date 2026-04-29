Индонезия заявила о расширении оборонного сотрудничества с Россией
29 апреля 202611:53
Индонезия будет развивать сотрудничество с Россией в области обороны. Об этом рассказал председатель Совета представителей регионов республики Султан Бахтиар Наджамудин, передает ТАСС.
«Стратегическое партнерство расширяется в торговой и инвестиционных областях, а также в сфере обороны», - подчеркнул он.
Как отметил Наджамудин, Джакарта и Москва развивают сотрудничество в области закупки систем вооружений.
Ранее секретарь кабинета министров Индонезии Тедди Индра Виджая рассказал, что республика и Россия договорились о наращивании стратегического сотрудничества.
Горячие новости
- СМИ: Венесуэла может покинуть ОПЕК вслед за ОАЭ
- Как мигранты из КНДР сдерживают цены на российское жилье
- Индонезия заявила о расширении оборонного сотрудничества с Россией
- Пустое место: Торговые центры согласились на мини-формат магазинов
- Без учителей и медиков: Нехватка работников в России привела к коллапсу
- Фон дер Ляйен заявила, что первый транш кредита ЕС для Киева пойдет на закупку дронов
- Силуанов: Более половины россиян имеют финансовую подушку безопасности
- 55% на выборах: Интернет-блокировки ослабят летом ради «Единой России»
- В Туапсе пожар на НПЗ распространился на многоквартирный дом
- «На фронте нужнее!»: Генерал объяснил парад 9 мая без военной техники