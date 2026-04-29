Индонезия заявила о расширении оборонного сотрудничества с Россией

Индонезия будет развивать сотрудничество с Россией в области обороны. Об этом рассказал председатель Совета представителей регионов республики Султан Бахтиар Наджамудин, передает ТАСС.

«Стратегическое партнерство расширяется в торговой и инвестиционных областях, а также в сфере обороны», - подчеркнул он.

Как отметил Наджамудин, Джакарта и Москва развивают сотрудничество в области закупки систем вооружений.

Ранее секретарь кабинета министров Индонезии Тедди Индра Виджая рассказал, что республика и Россия договорились о наращивании стратегического сотрудничества.

