В Донецке восемь домов повреждены после атаки ВСУ

Украинские беспилотники атаковали Ворошиловский район Донецка. Об этом сообщил сотрудник Следственного комитета в беседе с РИА Новости.

«В результате атаки на частный сектор многочисленные повреждения получили не менее восьми частных жилых домостроений», – указал собеседник агентства.

Он уточнил, что в домах выбито остекление. Кроме того, при атаке были повреждены как минимум два гражданских легковых автомобиля. На месте ЧП обнаружили фрагменты ударного дрона самолетного типа.

Ранее в Пермском муниципальном округе беспилотник ВСУ атаковал одну из промышленных площадок, произошло возгорание.

ФОТО: РИА Новости
