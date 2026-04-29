В Донецке восемь домов повреждены после атаки ВСУ
Украинские беспилотники атаковали Ворошиловский район Донецка. Об этом сообщил сотрудник Следственного комитета в беседе с РИА Новости.
«В результате атаки на частный сектор многочисленные повреждения получили не менее восьми частных жилых домостроений», – указал собеседник агентства.
Он уточнил, что в домах выбито остекление. Кроме того, при атаке были повреждены как минимум два гражданских легковых автомобиля. На месте ЧП обнаружили фрагменты ударного дрона самолетного типа.
Ранее в Пермском муниципальном округе беспилотник ВСУ атаковал одну из промышленных площадок, произошло возгорание.
